Памятка населению по действиям при угрозе и возникновении землетрясения

По разрушительным последствиям землетрясения не имеют себе равных среди стихийных бедствий.

Последствия землетрясения

При образовании эпицентра землетрясения на суше может произойти:

— разрушение или обрушение зданий, мостов и других сооружений;

— затопления в результате прорывов водопроводов и теплотрасс;

— пожары в результате разрушений нефтехранилищ и разрывов газопроводов;

— повреждение транспортных средств, коммуникаций, линий энерго- и водоснабжения, канализационных труб.

Образование эпицентра землетрясения под водной поверхностью может привести к возникновению цунами с затоплением территорий, разрушением сооружений.

Территория Калининградской области отнесена к умеренно сейсмически активному району с возможностью возникновения землетрясения интенсивностью 7 баллов.

Нет эффективных методов точного прогнозирования даты и времени возникновения землетрясения, а значит, удар стихии будет внезапным и готовиться к нему нужно заранее.

Подготовка помещений

Мебель надёжно прикрепите к стенам, к полу. Элементы мебели разместите так, чтобы они не могли упасть на спальные или рабочие места, перекрыть выходы из помещений, загородить двери. Тяжёлые вещи лучше всего разместите на полу. Надёжно закрепите люстры и светильники. Освободите от вещей пути эвакуации, лестничные площадки и марши, коридоры и двери.

Ёмкости с легковоспламеняющимися, едкими, опасными веществами храните надёжно закупоренными так, чтобы они не могли упасть и разбиться при колебаниях зданий и сооружений. Регулярно проверяйте состояние электропроводки, водопроводных и газовых труб. Умейте и обучите других отключать электричество газ и воду.

Определите наиболее безопасные места дома и на работе, где можно переждать толчки. Это: проёмы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, места у капитальных внутренних стен, у колонн и под балками каркаса.

Наиболее опасные места в зданиях во время землетрясения: большие застеклённые проёмы наружных и внутренних стен, угловые комнаты, особенно верхних этажей, шахты лифтов.

До землетрясения

Заранее продумайте Ваш образ действий при землетрясении в различных условиях: дома, на работе, на улице и в других местах.

Договоритесь с членами семьи о месте сбора после землетрясения.

Имейте под рукой список телефонов противопожарной службы, медицинской помощи, полиции, спасательных служб. Единый телефон спасения «112».

Определите пути выхода из зданий, в которых вы можете находиться. Учтите, запас времени от начала землетрясения до наибольших самых опасных колебаний и толчков не более 20 сек.

Определите наиболее безопасные места (в квартире, на работе, местах пребывания) где можно переждать толчки. Продумайте, как увеличить безопасность детей, стариков, инвалидов и больных. Проводите дома тренировки по действиям при землетрясениях.

Заранее подготовьте самые необходимые вещи (предметы) и храните их в месте, известном всем членам семьи. Рекомендуемый перечень:

— запас консервированных продуктов и питьевой воды на 3-5 суток;

— аптечка первой медицинской помощи с двойным запасом перевязочных материалов и набором лекарств для хронически больных членов семьи;

— переносной электрический фонарь, радиоприёмник на батарейках для прослушивания информации;

— одежда и бельё по сезону.

Документы храните в одном легкодоступном месте.

При наличии гаража, садового домика или дачи их можно использовать как убежища в первые дни после землетрясения.

С началом землетрясения

Если позволяет время, после первой фазы землетрясения (не более 20 сек.) покиньте здание, в котором находитесь и отойдите от него на расстояние не менее 10 м. с учётом такого же расстояния от других зданий. Если здание выше девяти этажей, отойдите от него на расстояние не менее 20 м. с учётом такого же расстояния от других зданий. Если здание выше 17 этажей, отойдите от него на расстояние не менее 30 м. с учётом такого же расстояния от других зданий.

Укрытием от падающих предметов и обломков могут служить места под прочными столами и кроватями. Научите детей прятаться туда при сильных толчках (в отсутствии взрослых).

Не поддавайтесь панике. Она особенно опасна в местах скопления людей.