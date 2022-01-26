Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции

I. Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:

у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) и при этом нет никаких симптомов заболевания. o В данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция.

Рекомендуется контролировать температуру тела не реже 1 раза в сутки. — у Вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,50 С), но нет результата ПЦР-диагностики на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19); — Вы НЕ относитесь к группе риска: Вам меньше 60 лет; у Вас отсутствуют сопутствующие хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные состояния); у Вас нет избыточного веса.

Ваши действия: • Оставайтесь дома; • При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники. Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены. • Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы. • Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).

Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела). • Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки. • При возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения – не ниже 95-96%). • Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача. • При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды. • При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача. • При повышении температуры до 38,00 С и выше Вы можете принять жаропонижающие препараты. • Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению. *Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению. При ухудшении состояния: • Если у Вас повысилась температура выше 38,00 С и сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники, или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником; • Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной Вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи. ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики назначаются только медицинскими работниками и только в случае наличия показаний.

II. Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом: – у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) и отсутствуют симптомы заболевания; – Вы относитесь к группе риска: o возраст 60 лет и старше; o у Вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, сердечнососудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболеваниям почек и печени, иммунодефицитные состояния); o у Вас есть избыточный вес. Ваши действия: • Оставайтесь дома. • Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты, маски или респираторы должны носить все домочадцы. • Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа). • Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела). • Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки. • При возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром 2 раза в день (нормальные показатели пульсоксиметрии – не ниже 95-96%). • Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача. • При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды. • Препараты, которые Вам были назначены на регулярной основе необходимо продолжить принимать в той же дозировке. • Лечение Вам назначит медицинский работник. *Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению

! При появлении симптомов ОРВИ: — кашель; — насморк; — першение или боль в горле; — повышение температуры выше 38,00 С. Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником. ! При появлении: — одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%; — повышения температуры выше 38,00 С. Необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи. ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики могут быть назначены только медицинским работником и только в случае наличия показаний. III. Если Вы не вакцинированы и не переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19, то: — при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38,00 С) и вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики — у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) вне зависимости от симптомов заболевания Ваши действия: • Оставайтесь дома. • Необходимо позвонить в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.

В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру «103». Что делать, если заболел ребенок? Ваши действия: • Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу. • Строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением. • Необходимо позвонить в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником. • В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру «103». ВАЖНО: Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками. Антибиотики могут быть назначены только врачом-педиатром и только в случае наличия показаний. * По мере развития заболевания и наблюдения за течением болезни рекомендации могут быть скорректированы. Минздрав России призывает всех граждан: — используйте защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми. — тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком. — по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей, а в случае, если избежать этого невозможно, соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра. Эти простые профилактические меры снизят риск заражения. Также напоминаем о необходимости пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.