Память о росгвардейце увековечена в одном из сел Дагестан

В селе Новое Лидже Табасаранского района Республики Дагестан состоялось мероприятие по увековечению памяти военнослужащего полка оперативного назначения отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии рядового Акима Гасратова, погибшего при исполнении воинского долга.

На церемонии присутствовали глава Табасаранского района Магомед Курбанов, имам Табасаранского района Ансар Рамазанов, глава сельского поселения Салман Абдуллаев, отец погибшего военнослужащего Фикрет Гасратов, преподавательский состав и учащиеся школы, его сослуживцы и односельчане.

Памяти военнослужащего была торжественно открыта мемориальная доска на фасаде здания новолидженской средней общеобразовательной школы, где учился Аким. Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено главе района Магомеду Курбанову и Фикрету Гасратову. Фикрет Гасратов поблагодарил руководство района за заботу о памяти сына. Отдельно выразил благодарность командиру грозненского соединения Росгвардии за увековечение памяти, пожелал всему личному составу крепости духа, здоровья и мирного неба.

«Аким являлся примером для всех военнослужащих полка, активно принимал участие в спортивной и повседневной жизни подразделения. Его энергия и энтузиазм были примером для окружающих», — отметил в своем выступлении врио заместителя полка капитан Евгений Подмарков.

Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске и почтили память Акима минутой молчания. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации рядовой Аким Гасратов награжден орденом Мужества (посмертно).