Оценить «здоровые» знания поможет диктант Минздрава РФ

С 21 по 26 декабря каждый, кому интересен свой уровень знаний по основам общественного и личного здоровья, может пройти онлайн-диктант. Это мероприятие инициировано Министерством здравоохранения РФ с целью повышения компетентности граждан в отношении личного здоровья и развития ответственного отношения к своему здоровью. Для каждого участника, который решится ответить на пятьдесят вопросов по пяти темам на сайте www.publichealth.ru, отводится час времени. По завершении работы всем участникам будут выданы сертификаты.

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