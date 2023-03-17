Открытие крупнейшего в России светомузыкального фонтана в Дербенте стало «Событием года» в номинации «Лучший городской праздник»

Самый большой в России светомузыкальный фонтан площадью 4715 квадратных метров открылся 16 июля 2022 года в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте. В церемонии открытия приняли участие Глава Дагестана Сергей Меликов, сенатор Сулейман Керимов, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Строительство фонтана профинансировал Сбербанк. Объект выполнен в архитектурных традициях Дагестана из местного природного камня.

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