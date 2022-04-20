Открыта регистрация на ЗаБег РФ

Регистрация на полумарафон «ЗаБег» уже стартовала на официальном сайте мероприятия. В 2022 году старт полумарафону будет дан 22 мая в 9 часов утра по московскому времени. Участники других дистанций стартуют согласно расписанию в их городах. Список городов ещё формируется и постоянно обновляется, но в любом случае можно будет принять участие онлайн.

На дистанцию 1 км допускаются дети в возрасте 6 лет и старше. Участники 6-12 лет бегут только в сопровождении родителей. Бегуны в возрасте 12-16 лет должны будут предъявить письменное разрешение от родителей на участие.

На дистанцию 5 км допускаются атлеты от 16 лет и старше. Если вы ещё несовершеннолетний, вам также потребуется письменное разрешение от родителей.

10 км и 21,1 км имеют право бежать все, кто достиг 18 лет. Возрастные ограничения соблюдаются вне зависимости от уровня подготовки бегуна, и исключений организаторы ни для кого делать не будут.

Всем участникам, прошедшим бесплатно регистрацию на сайте «Забег.РФ», на электронную почту высылают памятку со всей важной информацией по старту в их городе.

Неизменно то, что «ЗаБег» исторически сохраняет свою атмосферу праздника, оставаясь не столько сугубо спортивным событием, сколько развлекательным мероприятием с множеством активностей для каждого.

Участники могут рассчитывать на концертную программу, выставку спортивного питания и экипировки, фотозоны, площадки кроссфит, развлечения для детей, фудкорт, мастер-классы от ведущих специалистов по спортивным направлениям.