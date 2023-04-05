Открыта онлайн-регистрация представителей СМИ на первую Кавказскую инвестиционную выставку

Регистрация пройдет до 21 апреля.

КИВ-2023 состоится 3–4 мая в Минеральных Водах в многофункциональном выставочном центре «МинводыЭкспо».

Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ в соответствии с правилами аккредитации на мероприятие, размещенными на официальном сайте Кавказской инвестиционной выставки: forumkavkaz.org.

Следите за обновлениями на сайте КИВ-2023 и информационными рассылками.

Вопросы, касающиеся аккредитации СМИ, можно направлять по адресу: media@roscongress.org.

Выставка проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, организатор – Фонд Росконгресс, стратегическим партнером выступает «Кавказ.РФ».

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