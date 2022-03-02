Открыт приём заявок на участие во Всероссийской креативной олимпиаде «Арт-Успех»

Минпросвещения России при содействии Минкультуры России и Министерства спорта РФ в течение трёх лет инициирует проведение Всероссийской Большой олимпиады «Искусство — Технологии — Спорт». В 2022 году в рамках олимпиады состоится Всероссийская креативная олимпиада «Арт-Успех» для учащихся в возрасте от десяти до восемнадцати лет. Заявки на участие в олимпиаде принимаются с первого по восемнадцатое марта текущего года. Финал конкурса состоится в ноябре-декабре 2022 года в Международном детском центре «Артек».

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