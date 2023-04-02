Открыт прием заявок на V международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд»

Союз «Евразийское содружество специалистов туриндустрии – ЕСОТ» объявляет о начале приема заявок на V международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд»-2023.

Конкурсу, который проводится среди участников туристической отрасли Евразийского пространства, в этом году исполняется пять лет. Он не имеет аналогов на туристическом рынке и объединяет сразу три темы – туризм, брендинг и маркетинг территорий. Его цель – продвижение локальных национальных туристических брендов, обмен опытом по их созданию, организация взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

К участию в конкурсе приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания, журналисты, блогеры, фотографы.

Скачать заявку и ознакомиться с положением можно на сайте https://unionesot.com/?page_id=110

Прием заявок продлится до 30 апреля 2023 года.