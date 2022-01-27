Открыт прием заявок на конкурс Международной журналистской премии «Золотое перо»

Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации проводит прием заявок на конкурс Международной журналистской премии «Золотое перо», посвященный памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Конкурс проводится в целях выявления лучших журналистов, работы которых будут признаны профессиональным сообществом примерами журналистского мастерства, создания условий для реализации творческого потенциала и поддержания эффективности журналисткой деятельности.

Работы будут оцениваться по следующим номинациям: «Гран-При», «Телевидение», «Радиовещание», «Печатные и интернет издания», «Фотография» и «Блогосфера».

Приём заявок продлится с 10 января по 1 мая 2022 года.

Ознакомиться с условиями конкурса, а также скачать заявку можно на сайте: www.minnacinform-chr.ru, в разделе «Золотое перо». Конкурсные работы и заполненные заявки/анкеты участников необходимо отправить на электронный адрес: zolotoeperо2022@yandex.ru. Контактное лицо: Кагерманов Магомед, тел., +7 (928) 000 93 37.