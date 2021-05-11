Отдавший жизнь ради других

С 2018 года семья Героя Батманова ходила по инстанциям для улучшения жилищных условий. Так не должно было быть с семьей погибшего ради других жизней Героя. Сергей Меликов, вручая ключи от новой квартиры вдове Зейнудина Батманова, сказал: «Это могло произойти намного раньше. Мы не должны забывать о гражданских подвигах людей. И то, что Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин принял решение удостоить вашего супруга звания Героя, – это очень важно и почетно, особенно для многих поколений дагестанцев. Они должны понимать, что в жизни всегда есть место подвигу. И человек, который не носит погоны и не решает боевые задачи, тоже может совершить его. Ваш муж совершил подвиг как честный и порядочный человек. Поэтому вечная память и слава ему».

Спасибо Сергею Меликову, что ускорил процесс преодоления бюрократического механизма и заверил семью Героя России и в дальнейшей поддержке.

Абдурахман Манафов, зам.и.о.гл.редактора «Вести Агула»