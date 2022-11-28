Особое внимание необходимо уделить переселению людей из аварийного жилья

В Дагестане по поручению Сергея Меликова планируется создание регионального оператора по комплексному развитию территорий.

Комментируя данное решение властей, политолог, директор Республиканского центра русского языка и культуры Руслан Луговой отмечает: «В республике действительно дефицит свободной земли, подходящей для полноценного развития в сфере жилого строительства. Для серьёзной продуманной планировки жилого комплекса, необходимо вести данные и знать, как можно более эффективнее распоряжаться пространством. Особенно интересна информация, что будет системный подход в плане изучения и компенсации аварийного жилья. Это поможет избежать недоразумений и поспешных решений».

Чтобы механизм комплексного развития территорий заработал в современных условиях, поэтапно должна выстраиваться логистика, коммунальная, транспортная, социальная, туристическая инфраструктура.

При этом, особое внимание необходимо уделить переселению людей из аварийного и ветхого жилого фонда с полным пониманием существующих проблем и вестись посредством вновь создаваемого единого регионального оператора.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»