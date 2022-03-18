Организацию системы обращений с ТКО обсудили на совещании под руководством Сергея Меликова

Под руководством Сергея Меликова состоялось совещание по вопросам организации системы обращения с ТКО на территории Республики Дагестан. Сергей Меликов указал на необходимость реализации мероприятий по недопущению повторения прошлогодней ситуации. «За последний год сделано многое для того, чтобы вывести сферу обращения с ТКО на новый уровень», — сказал Сергей Меликов. Отметив, что в регионе ведется работа по решению проблем несанкционированных свалок, выстроены конструктивные отношения с «Российским экологическим оператором», проведена в соответствие территориальная схема обращения с отходами и т.д. В рамках совещания, выступил советник гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Павел Бесшапов. Он отметил, что подход к организации комплексной системы обращения с ТКО в Дагестане один из лучших не только в СКФО, но и по всей стране, дополнив: «Такой подход позволяет вам рассчитывать, что все планы будут выполнены».

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