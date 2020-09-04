Образование

Организацию горячего школьного питания обсудили на совещании под руководством Владимира Васильева

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Девяносто процентов республиканских школ организовали для учащихся горячее питание. Об этом заявила Екатерина Толстикова на совещании, которое прошло под руководством Владимира Васильева. Заместитель Министра просвещения РФ отметила, что в республике остаются сто пятьдесят школ, в которых эти мероприятия не реализованы.

Эти недочеты необходимо устранить в скорейшем порядке. Горячее питание, несмотря на трудности, организовано и в малокомплектных школах. Их в республике сорок четыре. Также Екатерина Толстикова отметила разнообразное меню школьного питания.

Владимир Васильев подчеркнул, что закупка продовольственных продуктов должна осуществляться у дагестанских производителей.

В рамках совещания было отмечено, что дети с ОВЗ, которые учатся дистанционно вместо непосредственно питания будут получать денежную компенсацию.

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