Организацию горячего школьного питания обсудили на совещании под руководством Владимира Васильева

Девяносто процентов республиканских школ организовали для учащихся горячее питание. Об этом заявила Екатерина Толстикова на совещании, которое прошло под руководством Владимира Васильева. Заместитель Министра просвещения РФ отметила, что в республике остаются сто пятьдесят школ, в которых эти мероприятия не реализованы.

Эти недочеты необходимо устранить в скорейшем порядке. Горячее питание, несмотря на трудности, организовано и в малокомплектных школах. Их в республике сорок четыре. Также Екатерина Толстикова отметила разнообразное меню школьного питания.

Владимир Васильев подчеркнул, что закупка продовольственных продуктов должна осуществляться у дагестанских производителей.

В рамках совещания было отмечено, что дети с ОВЗ, которые учатся дистанционно вместо непосредственно питания будут получать денежную компенсацию.