Орден Мужества погибшего росгвардейца дагестанца передали его родным

В администрации Дахадаевского района Республики Дагестан прошла церемония передачи государственной награды родственникам младшего сержанта Ислама Магомедова, погибшего при выполнении воинского долга.

Орден Мужества отцу военнослужащего передал заместитель начальника управления – начальник отделения по военно-политической работе Управления Росгвардии по Республике Дагестан полковник Башир Алимов.

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности главы Дахадаевского района Артур Гамзатов, военный комиссар Кайтагского и Дахадаевского районов Магомед Пашаев, глава села Дибгаши муниципального района Магомед Рамазанов и другие.

Полковник Башир Алимов выразил соболезнования отцу погибшего росгвардейца и поблагодарил его за достойное воспитание сына. «Ислам мужественно и с достоинством выполнил свой воинский долг. Его подвиг не будет забыт, память о нем, как о славном защитнике Родины и нашем боевом брате останется с нами навсегда», – сказал офицер.

Глава муниципального района Артур Гамзатов в свою очередь добавил, что многие уроженцы Дахадаевского района сегодня с честью отстаивают интересы страны: «К сожалению, не обходится и без потерь. Мы приложим все усилия, чтобы память о них не угасала, и наше подрастающее поколение воспитывалось на их примере».

Представитель Росгвардии и руководство муниципального района заверили семью погибшего воина о всесторонней помощи и поддержке.