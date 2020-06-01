Определены победитель и призеры республиканского конкурса «Ребенок в безопасности»

В республике подвели итоги конкурса «Ребенок в безопасности», сообщили информагентству в пресс-службе Минмолодежи РД. Конкурс организован Минмолодежи РД совместно с УГИБДД МВД по РД.

Конкурсантами стали молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Для участия в конкурсе было необходимо создать авторский рисунок на бумаге формата А4 с содержанием символов и элементов соблюдения правил дорожного движения, а затем опубликовать его в социальной сети Instagram.

Рисунки оценивались по количеству положительных оценок и комментариев в социальной сети, но решающее слово осталось за квалифицированным жюри, которое выделило троих победителей. Каждый из них получит в качестве приза детские автокресла от министерства по делам молодежи РД, а также сувениры от республиканского УГИБДД.

Первое место в конкурсе заняла Раяна Бисултанова, второе – Амина Зрожевская, третье – Салимат Гасайниева. Имена победителей были объявлены в прямом эфире аккаунта Минмолодежи РД в Instagram.