Определены финалисты «Дагестан Воркаут фест 2021»

13 октября Каспийск собрал 70 участников воркаут-фестиваля со всех регионов страны. Торжественное открытие фестиваля посетили представители власти во главе с Сергеем Алимовичем, а также именитые спортсмены. Участие в мероприятии принял и Саид Маллаев — основатель и президент воркаута в Дагестане.
По итогам соревнований отобраны 6 лучших воркаут-атлета.
Номинация «Силовое троеборье» назвала лучшими:
Дмитрия Доценко из Краснодара (1 место);
Фёдора Трубина из Тюмени (2 место);
Муслима Тибоева из Ингушетии (3 место).
Номинация «Воркаут-батлы» назвала лучшими:
Рамазана Гамзатова из Махачкалы (1место);
Алексея Меринова из Краснодара (2 место);
Данила Азарова из Краснодара (3 место).