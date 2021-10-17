Определены финалисты «Дагестан Воркаут фест 2021»

13 октября Каспийск собрал 70 участников воркаут-фестиваля со всех регионов страны. Торжественное открытие фестиваля посетили представители власти во главе с Сергеем Алимовичем, а также именитые спортсмены. Участие в мероприятии принял и Саид Маллаев — основатель и президент воркаута в Дагестане.

По итогам соревнований отобраны 6 лучших воркаут-атлета.

Номинация «Силовое троеборье» назвала лучшими:

Дмитрия Доценко из Краснодара (1 место);

Фёдора Трубина из Тюмени (2 место);

Муслима Тибоева из Ингушетии (3 место).

Номинация «Воркаут-батлы» назвала лучшими:

Рамазана Гамзатова из Махачкалы (1место);

Алексея Меринова из Краснодара (2 место);

Данила Азарова из Краснодара (3 место).