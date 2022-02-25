ОПОЛЧЕНЕЦ №1 АХМЕД САЛАМОВ ЗАЯВИЛ О ПОДДЕРЖКЕ РЕШЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В ДОНБАССЕ

Активный участник трагических событий, связанных с нападением на Кизляр 9 января 1996 года международных террористов, кавалер ордена Мужества, ополченец №1, заслуженный врач республики Ахмед Саламов заявил о поддержке решения Президента России Владимира Путина о специальной военной операции из-за ситуации в Донбассе.

«Сегодня я, как гражданин великой Державы, как житель Дагестана, славного города Кизляра от себя лично, от имени всех своих земляков кизлярцев, дагестанцев заявляю, что мы все как один поддерживаем все принимаемые нашим национальным лидером решения. Вся страна, да и весь мир видит, следит за тем, как враги нашего государства сосредотачивают вокруг нас военную технику и живую силу, оказывают колоссальное давление разного рода санкциями, устраивают истерию вокруг «российской агрессии». Силами из вне, нашими врагами были предприняты все усилия, чтобы обострить ситуацию в Донбассе, применяя запрещенную технику. Настал тот момент, когда наш президент принял единственное и верное решение, которое, уверен, далось не легко, защитить ДНР и ЛНР после того, как девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Двадцать первого февраля Путин подписал соответствующие указы и поручил обеспечить поддержание мира в регионе.

Россия испокон веков вела войны против агрессоров, защищала свои рубежи, свой народ. Мы даже в провинциальном Кизляре столкнулись с врагами нашего государства, когда они направили убивать нас наших же заблудших братьев, поддерживаемых международными террористами. Кизляр пережил 3 крупных теракта. А сколько дагестанцев за эти годы погибло от рук террористов? Сколько у нас вдов и сирот? В 1999 году в Дагестан вторглись банды террористов и пытались посеять хаос, ужас и страх. Но мы, дагестанцы, во главе с нашим национальным лидером Владимиром Путиным дали отпор врагам. И сегодня перед лицом опасности мы, несмотря на возраст готовы как один встать на защиту нашего Отечества, нашей великой России и никому не дадим в обиду свой народ. Я призываю всех россиян поддержать нашего Президента Владимира Владимировича Путина, наших солдат, наших россиян, вынужденных бежать из зоны боевых действий. Я как человек, как кизлярец, гражданин великой державы гожусь нашим президентом и уверен в силе и мощи нашей армии. Владимир Владимирович сказал, что верит в нашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству. А мы отвечаем, что не подведем.

О подвиге Ахмеда Саламова. В ходе трагических событий 1996 года, когда террористы напали на Кизляр и удерживали с городской больницы тысячи заложников, врач Ахмед Саламов вместе с директором частной телестудии Камилем Омаровым выступили первыми добровольными парламентерами. В дальнейшем все переговоры, в том числе и в селе Первомайское, Радуев вел только с Вашим участием и участием Камиля Омарова. Именно благодаря их мужеству, героизму была предотвращена гибель около 3 тысяч заложников. Был награжден Орденом Мужества, Орденом имени Имама Шамиля, медалью Георгия Жукова, «За ратную доблесть», «Участнику контртеррористических операций» и «Участнику боевых действий», удостоен звания «Народный Герой Дагестана». На празднике в честь 20-летия разгрома международных террористов, вторгшихся в Дагестан в августе-сентябре 1999 года, Ахмеду Саламову было вручено удостоверение ополченца под номером один.