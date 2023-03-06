Оперштаб по поддержке семей участников СВО из Кайтагского района поздравляет женщин – членов семей военнослужащих с 8 марта

В Кайтагском районе, в преддверии Международного женского дня – 8 марта, оперштаб по поддержке семей военнослужащих, участвующих в СВО на Украине, поздравляет женскую половину семей военных с наступающим праздником и вручает им продуктовые наборы.

С этой миссией в села, где проживают семьи мобилизованных граждан, выезжают представители оперштаба, работники отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма и главы сельских поселений. До 8 марта оперштаб планирует навестить в общем количестве 46 семей. На сегодняшний день они посетили уже 31 семью в селах: Гулли, Джинаби, Джибахни, Джавгат, Карацан, Карталай, Кирки, Маллакент, Рука, Санчи, Чумли, Янгикент. Они поздравили жен, дочерей и матерей военных с наступающим праздником, пожелали им крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.

«От лица главы муниципалитета Алима Темирбулатова, районной администрации и депутатского корпуса мы поздравляем вас с первым весенним праздником — 8 марта. Пусть ваши мужья и отцы вернутся домой с Победой, целыми и невредимыми!» — говорили они, вручая продуктовые наборы.

В свою очередь, жены, вдовы и матери военнослужащих поблагодарили гостей за оказываемую поддержку и внимание, а также всех неравнодушных жителей района, которые вносят благотворительные взносы.

«Большое вам спасибо, что не забываете о нас, что поддерживаете наши семьи и словом и делом! Ваше внимание важно для нас», — сказали они.

Отметим, что все подарки куплены на благотворительные пожертвования жителей муниципалитета. Оставшиеся 15 семей, проживающие в селах: Ахмедкент, Баршамай, Газия, Дуреги и Маджалис, также планируется посетить в течение двух ближайших дней.