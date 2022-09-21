Омские организации приглашаются для участия в Дагестане в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан приглашает организации, работающие в Омской области, принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Данный конкурс проводится с целью привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций для создания позитивного имиджа в обществе, а также выявления лучших социальных проектов. В текущем году конкурс проводится по пятнадцати номинациям. Стать участниками конкурса могут отечественные организации осуществляющие хозяйственную деятельность не менее трёх лет, вне зависимости от организационно-правовой формы , видов экономической деятельности, форм собственности и т.д.

Оформить заявку необходимо до 25 сентября в Министерстве труда и социального развития РД по адресу 367015, город Махачкала, ул. Абубакарова, д. 117.

Более подробная информация на сайте https://fexch.mintrud.gov.ru/s/z6aNRQo8wbCJoqy.