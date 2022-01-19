«Омикрон» — новый штамм коронавируса

Шамсудинов Сиражудин Шамсудинович , начальник отдела экономики, имущества и землеустройства администрации МО «Агульский район» , прошел повторную иммунизацию. В беседе с ним я задала следующие вопросы:

— Сиражудин Шамсудинович, почему вы решились на повторную вакцинацию?

— Я уже не боюсь этой вакцины, так как она уже прошла определённое испытание. А ещё моей ревакцинации способствовало увеличение числа повторно заболевших «COVID-19». Все они очень тяжело переносят эту болезнь. Сейчас появился новый штамм коронавируса «Омикрон», который еще страшнее. Он очень быстро распространяется, и стремительно растет число заразившихся этим вирусом в РФ. У него высокая скорость передачи и устойчивость к антителам. Мне часто приходится встречаться с людьми , которые переболели или болеют коронавирусом. Я боюсь заразить этим вирусом моих маленьких детей и родных мне людей. Да еще мне приходится по долгу службы много общаться с людьми. Так я и решился повторно привиться. Чем заболеть этой болезнью, лучше переболеть один день от прививки.

— А как проходит ваша повторная иммунизация?

— В первый день ничего не было. На второй день мне стало дискомфортно, температура повысилась чуть выше нормы, был скачок давления, чувствовал легкое недомогание. Не смог даже пойти на работу. На следующий день все прошло как ни в чем не бывало. Только небольшая боль в месте укола.

— Что вы советуете односельчанам насчет вакцинации?

— Я советую всем, кому дорого свое здоровье и здоровье окружающих их родных людей, пройти иммунизацию. «Омикрон» очень опасен , он обнаружен уже и в Дагестане. Этот вирус уже научился обходить иммунную систему и быстро проникает в организм человека. Будьте очень осторожны. Наш народ и так маленький, не хочу, чтобы еще уменьшился из-за этой болезни. Не дай Аллах никому заболеть этой болезнью. Помните: ваше здоровье, здоровье ваших близких и окружающих вас людей в ваших руках!

Нафият Шамсудинова