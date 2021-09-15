Общество

Ольга Захарова и Эмин Мерданов провели брифинг по «открытию России» в Дагестане

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Гендиректор Агентства стратегических инициатив продвижения новых проектов Ольга Захарова совместно с руководителем Минтуризма Дагестана Эмином Мердановым провели пресс-брифинг по вопросу участия республики в проекте «Открой свою Россию». Данный проект является всероссийским и направлен на проектирование турмаршрутов и концептуальных маршрутов в регионах страны.

Во время пресс-брифинга Эмин Мерданов отметил, что Дагестан вышел в абсолютные лидеры и по заявкам, и по маршрутам, что вышли в финал.

Ольга Захарова также отметила, что воспользовалась различными маршрутами, однако, по её мнению, все они были похожи в гостеприимности жителей: «Нас встречали с такой теплотой, предлагали нам везде чай…»

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