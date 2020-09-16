Около ста лет со дня основания. Дагестанский Роспотребнадзор отметил 98-й день рождения

Вчера, 15 сентября, в Дагестане отметили 98-летие со дня создания государственной санитарно-эпидемиологической службы. Предпосылкой для ее формирования послужила чрезвычайная санитарно-эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в 20-х годах прошлого столетия во всех российских регионах.

Как отмечали эксперты, такая обстановка была обусловлена последствиями Первой мировой и гражданской войн. По неполным данным, только с 1892 по 1901 год в Дагестане было зарегистрировано 226607 случаев инфекционных заболеваний, каждый десятый заболевший умирал.

Периодически на территории республики в те годы появлялась и холера, одна из крупных вспышек эпидемии была зарегистрирована в 1892 году. Число заболевших тогда составило более 20 тыс. человек.

￼

Возникновение холеры в Дагестане чаще всего было связано с ее завозом из сопредельных неблагополучных территорий. Противостоять подобным инфекционным проявлениям было возможно только путем проведения четко налаженной профилактической и противоэпидемиологической работы.

Таким образом, в 1922 году в республике была образована санитарно-противоэпидемиологическая служба. Сегодня она представляет собой большое управление Федеральной службы Роспотребнадзора по РД.

Как говорил выдающийся хирург Николай Иванович Пирогов: «Будущее принадлежит медицине профилактической», и именно эту деятельность охватывала тогда и осуществляет сейчас санитарная служба.

В настоящее время, из-за вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией, Роспотребнадзор Дагестана, как и службы в других регионах, работает в усиленном режиме.

Врио начальника отдела надзора за коммунальными объектами управления Роспотребнадзора по РД Ирина Курбанова отметила, что сотрудники санитарной службы региона в условиях пандемии несут ежедневную, ежечасную вахту по охране здоровья населения республики и окружающей среды.

￼

«Работниками санитарной службы на всех этапах введения и снятия ограничительных мер, в ежедневном режиме, включая субботу и воскресенье, проводится работа по предупреждению распространения коронавируса. Также обеспечена проверка по реализации рекомендаций санитарной службы в подконтрольных образовательных организациях, лечебно-профилактических учреждениях, на объектах торговли и общепита.

Проводимые мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции проводятся работниками санитарной службы республики без привлечения дополнительной помощи по увеличению кадрового ресурса. В условиях оперативного решения задач, поставленных перед службой в это непростое для нас время, работники проявляют высокий профессионализм, стойкость, верность своей профессии и самоотверженность в решении непростых задач», – рассказала Ирина Суреновна.

Отметим, что Роспотребнадзор Дагестана проводит системную планомерную работу по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Одно из направлений деятельности службы – профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, направленная на охрану здоровья и улучшения качества жизни граждан.

В завершение беседы, говоря об угрозах и опасениях, Ирина Курбанова подчеркнула, что на сегодняшний день в регионе дают рост COVID-19 и внебольничные пневмонии, также может увеличиться число случаев заболевания сезонным гриппом.