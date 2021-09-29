Около 1,5 млрд руб. получит Дагестан на строительство мостов и путепроводов

Первый вице-премьер РД Батыр Эмеев накануне, 28 сентября, встретился с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Игорем Костюченко.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в сентябре Дагестану дополнительно было выделено 400 млн рублей на дорожное строительство, все эти финансы законтрактованы.

Игорь Костюченко подтвердил 482 млн рублей Дагестану на 2022 год и 984 млн рублей на 2023 по новой программе «Мосты и путепроводы».

В рамках встречи стороны обсудили транспортную инфраструктуру республики, планы на предстоящий период, исполнительную дисциплину по нацпроекту.

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