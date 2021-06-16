Политика

Ограничения затребованы временем

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Наделение избирательных комиссий правом оперативно реагировать и препятствовать распространению незаконной агитации в период проведения избирательных кампаний в сети Интернет обусловлен, на мой взгляд, тем, что механизм блокировки доступа к материалам по решению суда продвигается поэтапно и слишком медленно.

За это время на оппонентов в борьбе за депутатский мандат, партии, их лидеров и сторонников можно слить в Сети ушатами ложь и грязь, всякого рода фейки и т.д. А в суд за нарушение требований законов об основных гарантиях избирательных прав и о выборах можно и потом обратиться и спокойно разобраться. 

Эти ограничения затребованы и выверены временем в наш цифровой век.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»

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