Ограничения затребованы временем

Наделение избирательных комиссий правом оперативно реагировать и препятствовать распространению незаконной агитации в период проведения избирательных кампаний в сети Интернет обусловлен, на мой взгляд, тем, что механизм блокировки доступа к материалам по решению суда продвигается поэтапно и слишком медленно.

За это время на оппонентов в борьбе за депутатский мандат, партии, их лидеров и сторонников можно слить в Сети ушатами ложь и грязь, всякого рода фейки и т.д. А в суд за нарушение требований законов об основных гарантиях избирательных прав и о выборах можно и потом обратиться и спокойно разобраться.

Эти ограничения затребованы и выверены временем в наш цифровой век.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»