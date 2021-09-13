Ограничения в Дагестане сохранятся до конца сентября

В Дагестане сохраняется ограничительный режим до конца сентября. Об этом заявил главный санитарный врач Николай Павлов.
Продолжается запрет на проведение массовых мероприятий и богослужений.
Сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
Рестораны, кафе, кальянные и клубы не будут работать с 23.00 до 6.00 часов. Регистрации в ЗАГСе должны проходить в присутствии не больше 10 человек.
Ограничения будут действовать до конца сентября.
Павлов отметил, что ситуация с заболеваемостью стабилизируется, но темпы иммунизации в республике остаются низкими. Две компоненты вакцины получили лишь 25% населения.