Очередной гуманитарный груз отправлен из Каякентского района в зону СВО

На призыв оказать содействие в формировании гуманитарной помощи и принять участие в акции «Посылка солдату» откликнулись предприниматели, медицинские учреждения, образовательные учреждения, меценаты и все неравнодушные граждане муниципалитета.

«Груз был сформирован по потребностям мобилизованных наших земляков, с которыми мы находимся на связи ежедневно, их пожелания нами были максимально учтены при подборке и покупке товаров. А домашний хинкал, сушëнное мясо, колбаса, курдюк, мед станут для наших ребят приятным сюрпризом в преддверии нового года», — отметил руководитель района Магомед Эльдерханов.