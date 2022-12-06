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Очередной гуманитарный груз отправлен из Каякентского района в зону СВО

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На призыв оказать содействие в формировании гуманитарной помощи и принять участие в акции «Посылка солдату» откликнулись предприниматели, медицинские учреждения, образовательные учреждения, меценаты и все неравнодушные граждане муниципалитета.

«Груз был сформирован по потребностям мобилизованных наших земляков, с которыми мы находимся на связи ежедневно, их пожелания нами были максимально учтены при подборке и покупке товаров. А домашний хинкал, сушëнное мясо, колбаса, курдюк, мед станут для наших ребят приятным сюрпризом в преддверии нового года», — отметил руководитель района Магомед Эльдерханов.

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