Очередная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» поступила в республику

С 11 декабря дан старт массовой иммунизации населения от COVID-19. В республике открыто двадцать семь прививочных пунктов на базе столичных и муниципальных медучреждений. Для вакцинации в республику доставлена очередная партия вакцины Гам-КОВИД-Вак в количестве восьмисот доз. Таким образом, общее количество вакцины от коронавируса в Дагестане приближается к трём с половиной тысячам. В числе привившихся преимущественно медработники, в том числе врио руководителя Министерства здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

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