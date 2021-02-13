Объявлено о запуске мобильного приложения «Госуслуги»

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко сообщил о разработке и ближайшем запуске приложения «Госуслуги». На данный момент приложение тестируется. Оно будет помогать гражданам в получении наиболее популярных услуг в области недвижимости, здравоохранения, транспортных услуг и так далее.

Тематическое приложение «Дом» уже тестируется некоторыми москвичами: в приложении доступно голосование собственников, связь с управляющей компанией, подача жалоб.

В марте пройдёт тестирование приложения «Здоровье», а в августе 2021 года автовладельцам станет доступно тематическое приложение «Авто»: на платформе можно будет оформить европротокол, загрузить документы на авто.