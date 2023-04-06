Объявлен конкурс на формирование кадрового резерва в «Движение первых»

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» объявило конкурс для формирования команды регионального и местных отделений в РД.

Целью конкурса является отбор наиболее подготовленных лиц, имеющих необходимое образование, профессиональные знания и способности по своим личным и деловым качествам к работе в Общероссийском общественно-государственном движении детей и молодёжи «Движение первых» на региональном и муниципальных уровнях.

К участию в конкурсе приглашаются граждане России, имеющие высшее, среднее профессиональное образование или обучающийся на последнем курсе университета или СПО. Для этого необходимо подать заявку, заполнив форму по следующей ссылке https://forms.yandex.ru/u/642a9c8f69387200d1b8bcac/ , а также зарегистрироваться на сайте https://будьвдвижении.рф/ в качестве наставника. Прием заявок продлится до 14 апреля. С подробной информацией можно ознакомиться в положении https://disk.yandex.ru/d/SM5kiIc20gj6Fg

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