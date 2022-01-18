Обсудили проблемы сохранения агульского языка

Сегодня, 18 января, в ДГПУ прошел Форум «Агульский язык: сохранение и развитие». На мероприятии присутствовали ректор ДГПУ Нариман Асваров, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, первый заместитель Председателя Собрания депутатов г.Махачкалы Хиби Алиев, доктор филологических наук Салминат Гасанова, редактор вещания на агульском языке ГТРК «Дагестан» Гаджи Алхасов, студенты и другие, кому не безразлично будущее агульского языка. Модератором форума выступил преподаватель родного языка ДГПУ, кандидат филологических наук Нариман Исрафилов.

В приветственном слове ректор ДГПУ Нариман Асваров отметил необходимость сохранения родного языка, начиная со своей семьи, и сообщил, что в вузе функционирует отделение изучения агульского языка, где учатся агульские студенты.

В своей речи Нариман Исрафилов призвал сохранить родной язык всеми доступными способами, назвав язык народа зеркалом, в котором народ видит свое прошлое и настоящее.

Руководитель Миннаца Энрик Муслимов поблагодарил организаторов площадки и напомнил, что с сохранением языка сохраняется культура, традиции и обычаи. Руководитель ведомства считает сохранение родного языка обязанностью каждого.

Автор учебников по родному языку Салминат Гасанова в свою очередь напомнила о состоявшемся 5 лет назад форуме агульского языка и озвученных ею проблемах, которые до сих пор не решены. Она сообщила, что, на ее взгляд, проблемами преподавания и обеспечения учебниками должно заниматься Министерство образования РД. Она также выразила озабоченность по поводу того, что даже в сельских детских садах дети не владеют родным языком и общаются на русском языке.

Гаджи Алхасов призвал на законодательном уровне поставить вопрос сохранения дагестанских языков. В качестве примера он привел валийский язык, который находился в плачевном состоянии. Впоследствии каждого валийца обязали сдавать экзамены на знание языка. Кроме того, он призвал сохранить родной язык посредством создания воскресных школ. Языковед сообщил, что агульский язык является самым богатым в лексическом отношении среди языков республики, в котором пока насчитывается более 50 тыс. словарных гнезд, и поделился планами в будущем выставить словарь, автором которого он является, в онлайн режиме. Также Гаджи Алхасов озвучил идею создания кружков в социальных сетях по изучению родного языка.

Завершился форум вручением именных стипендий главы Агульского района отличившимся студентам, обучающимся на отделении агульского языка факультета дагестанской филологии, а также исполнением песен и стихов на агульском языке.

Камиль Мирзоев