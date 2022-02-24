Общественный деятель Новолакского района Амир Галбацев прокомментировал видеобращение Президента России

«Сегодня, в 6:00 по московскому времени Владимир Владимирович Путин сделал важное заявление о начале военной спецоперации на территории ЛНР и ДНР». Двумя днями ранее Россией была признана независимость этих двух республик Украины и я считаю что это был абсолютно правильный выбор. Власти и народ этих двух республик обратились за помощью к России, так как на протяжении восьми лет подверглись насилию и геноциду со стороны киевского режима. Россия всегда была и остаётся страной, ведущей гуманную политику, и не откликнуться на мольбу о помощи Владимир Владимирович никак не мог. Многие европейские и американские СМИ, ещё более обостряют и без того накалённую до предела обстановку, заявлениями о том, что Россия объявила войну Украине. Не смотря на то, что Россия не применяет тяжёлое оружие, а просто нацелено освободить территории двух республик от киевских силовиков, ведущих беспощадный обстрел и бомбёжку всех социальных и стратегических объектов. Президент своим обращением дал понять, что не нацелен аккупировать территории, и заниматься захватом земель. Россия против пролития крови, и будет пытаться помочь гражданам, которые в этом нуждаются!», — сказал общественник.

Источник: http://golos-vremeni.ru/news/media/2022/2/24/obschestvennyij-deyatel-novolakskogo-rajona-amir-galbatsev-prokommentiroval-videobraschenie-v-v-putina/