Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля

В этом году пройдет общероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны. Указом главы государства датой его проведения назначено 1 июля текущего года.

На совещании, проведенном с руководством ЦИК и представителями рабочей группы, Владимир Путин напомнил о перенесении ранее сроков голосования в связи с коронавирусом и отметил, что сейчас появилась возможность для работы над поправками.

По словам Эллы Памфиловой, чем дольше будет откладываться этот вопрос, тем больше будет размываться «наработанный задел», на восстановление которого уйдет много ресурсов. Она также заверила, что к назначенному сроку все требования будут обеспечены.