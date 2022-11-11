Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» проверит ваши знания в сфере инклюзии

2 декабря 2022 г., накануне Международного дня инвалидов, стартует Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», призванная привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью.

В течении Декады инвалидов во всех регионах России будет проходить проверка знаний по вопросам инклюзивного общения и организации доступной среды, а также будут организованы просветительские мероприятия и акции, направленные на улучшение качества жизни людей с инвалидностью.

С 2 по 10 декабря 2022 г. в 10:00 по московскому времени состоится ежегодная Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда». Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов и направлено на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии, реабилитации, доступной среды и соблюдения прав людей с инвалидностью.

Тестирование традиционно проводится в онлайн-формате. Оно включает в себя вопросы по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила оказания ситуационной помощи. Также по итогам мероприятия пройдёт публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов.

Спикерами Тотального теста «Доступная среда» выступят известные государственные деятели, лидеры общественного мнения, представители культуры и искусства.

Участники мероприятия также получат возможность подготовиться к тестированию и бесплатно пройти обучающие курсы от ведущих российских экспертов в области доступной среды, инклюзии и создания доступных цифровых сервисов для людей с инвалидностью.

На официальном сайте мероприятия будет представлена ссылка для подключения к трансляции и прохождению теста. Принять участие можно с любого персонального устройства, имеющего доступ в интернет.

Всего в 2021 году в тестировании приняли почти 300 тысяч россиян из более чем 10 тысяч городов и населенных пунктов России.

Помимо Общероссийской акции Тотальный тест «Доступная среда» в рамках Декады инвалидов в России с 2 по 10 декабря 2022 г. региональные и муниципальные органы исполнительной власти совместно с общественными организациями инвалидов проведут серию мероприятий в целях мониторинга соблюдения прав людей с инвалидностью, создания доступной среды и обеспечения людей с инвалидностью необходимыми мерами поддержки.

В программу мероприятий региональных и муниципальных исполнительных органов власти, а также подведомственных им организаций, будут включены просветительские и научно-практические конференции, форумы и круглые столы, на которых будут представлены результаты мониторинга соблюдения прав людей с инвалидностью в сферах социальной защиты, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, молодежной политики, общественного транспорта, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, науки и образования, потребительского рынка.

Реализация мероприятий в рамках Декады инвалидов в России позволит улучшить качество жизни людей с инвалидностью, а также повысить уровень информированности граждан России о проблемах и потребностях социально уязвимых категорий населения.

По результатам Тотального теста «Доступная среда» будет сформирован рейтинг по уровню вовлеченности субъектов Российской Федерации в мероприятия по созданию условий доступности социальной инфраструктуры для людей

с инвалидностью и знаний по вопросам инклюзии и организации доступной среды российских регионов. Рейтинг и общие итоги Тотального теста «Доступная среда» за 2021 год были обнародованы порталом «Реабилитационная индустрия России».

Организаторами Общероссийской акции Тотальный тест «Доступная среда» выступают ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ и Национальная ассоциация участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех».