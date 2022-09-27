Обращение Председателя Народного Собрания РД Заура Аскендерова

Уважаемые дагестанцы!

В связи с тем, что участились обращения граждан в различные инстанции о нарушении их прав при проведении мероприятий частичной мобилизации, мною принято решение о создании в Народном Собрании штаба по оказанию помощи населению по этим вопросам.

Депутатам дано поручение находиться в городах и районах, которые они представляют, оказывать лицам, получившим повестки, всю необходимую помощь. Все критерии призыва, которые установлены Указом Президента РФ в рамках частичной мобилизации, должны выполняться в Республике Дагестан неукоснительно.

С заявлениями о нарушениях, с которыми вы сталкиваетесь, обращайтесь в электронную приемную на официальном сайте Народного Собрания РД (nsrdag@yandex.ru) или по телефону 8 (8722) 67-33-25 (с 9.00 до 20.00).

Ваши заявления будут рассматриваться в первоочередном порядке и приниматься все необходимые меры. Если допущена ошибка, ее необходимо исправить.