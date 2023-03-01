Обращение Минприроды РД

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан по ряду критических публикаций в мессенджере Телеграм относительно установления платы за посещение особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) республики, сообщает следующее.

В первую очередь, указанные в постановлении Правительства РД объекты являются особо охраняемыми природными территориями, испытывающие наибольшее антропогенное воздействие, и первостепенными задачами является сохранение их уникальных ландшафтов и природных комплексов.

Установление платы за посещение территорий ООПТ для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах ООПТ, позволит повысить качество предоставляемых услуг в сфере туризма, а также развитие инфраструктуры и материально-технической базы для обслуживания посетителей (обустройство прогулочных экотроп, освещение, мест сбора и вывоза ТКО, ограждение, определение мест для стоянки автотранспорта), а также создание условий регулируемого туризма для уменьшения антропогенной нагрузки на ООПТ.

При этом обращаем внимание, что такого рода практика применяется в различных субъектах страны. Так, платное посещение установлено для национального парка «Плещеево озеро» Ярославской области (200 руб.), заповедник «Керженский» Нижегородской области (180 руб.), заповедник «Воронежский» Воронежской области (135 руб), природный парк «Южно-Камчатский» Камчатского края (150 руб.). Для дагестанских же туристов плата составит 100 рублей.

Порядок определения указанной платы, а также случаи освобождения от взимания платы устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2020 № 1039 «Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах ООПТ, за посещение ООПТ и установления случаев освобождения от взимания платы».

Частью 9 Правил определены и категории физических лиц освобожденные от взимания платы.

На всех объектах будут установлены кассовые аппараты, оплату будут принимать работники ГБУ «Дирекция ООПТ и охраны объектов животного мира». Все полученные средства будут расходоваться именно на благоустройство, и никак иначе. В связи с этим, считаем мнения высказанные авторами публикаций о возможном нецелевом использовании полученных средств, преждевременными и необоснованными.