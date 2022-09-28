Обращение к читателям газеты «Ватан» и всем другим дагестанцам

Дорогие читатели, дорогие дагестанцы!

Сегодня мы с вами живём во времена, когда каждую ночь засыпаем с тревогой на душе, а утром, проснувшись, тянемся к телевизору или телефону, чтобы узнать последние новости. Точно так же, как это было у нашего старшего поколения, когда они замирали перед радиоприемниками в ожидании сводок с фронта из уст прославленного Левитана.

Ещё несколько лет назад мы и не могли представить подобного. Однако беда постучалась в нашу дверь…

Конечно, при таком положении дел нас может охватить паника, можно поддаться эмоциям – такова природа человека. Но нам всем просто необходимо собрать волю в кулак и с трезвой головой подумать, как быть дальше, чтобы сохранить своё достоинство и честь.

Каждого из вас, конечно, можно понять – мы все волнуемся за своих детей, мужей и братьев. Но это не повод к обособлению и разобщённости. Поодиночке, когда мы конфликтуем друг с другом, с нами легче справиться. Если обратиться к истории Дагестана, то можно увидеть, как перед лицом общего врага народы Дагестана объединялись и давали ему достойный отпор. Здесь были разбиты даже самые могущественные полководцы, наводящие ужас на другие страны и народы.

И надо понимать, что нашей эмоциональной реакцией могут воспользоваться деструктивные силы, которые никуда на самом деле не делись и ждали подходящего момента.

Неужели мы хотим хаоса, анархии, беспорядков, расцвета бандитизма и т.п? Думается, каждый из вас на этот вопрос даст отрицательный ответ. Всё, что нам нужно, чтобы наши дети росли в свободной, независимой и благополучной стране. Однако всё это никогда не давалось просто так. За это нужно бороться… Сейчас нам важно поддерживать наших героев, нашу Родину и нашего президента.

Источник: Сетевое издание «Ватан»