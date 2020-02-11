Оборудование на сумму свыше 120 млн рублей установлено в Республиканском центре инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД

На качественно новый уровень диагностики и последующего лечения вышел Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД. Этому способствовала закупка высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму более ста двадцати миллионов рублей.

Большая часть из всего объема денежных средств была выделена Министерством здравоохранения РД. Теперь для лечения пациентов у специалистов центра есть пятнадцать аппаратов ИВЛ, двадцать два портативных кардиомонитора, 10 современных кроватей, четыре из которых на пульте управления, а также мобильный рентгенограф, аппарат УЗИ и многое другое. Новое оборудование доставили и в хозчасть центра.

Также для улучшения условий здесь был проведен капитальный ремонт помещений, с установкой кондиционеров, системы очистки и обеззараживания воздуха.

Сотрудники данного медицинского учреждения периодически проходят курсы повышения квалификации, как в республике, так и за ее пределами.

В РЦИБиСПИД налажено взаимодействие, в том числе и дистанционно, с ведущими врачами-инфекционистами и эпидемиологами России для проведения консультаций и консилиумов.