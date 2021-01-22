Обновление канализационных систем в городах Дагестана — одна из приоритетных задач республики 2021 года

21 января ВКС, посвящённый стратегии решения проблемных вопросов в сфере строительства Дагестана, прошёл под руководством врио Главы Дагестана Сергея Меликова. Среди прочих приоритетных задач на совещании обсуждалось обновление канализационных систем и очистных сооружений городов республики: Хасавюрта, Дагестанских Огней, Буйнакска, которые включены в инвестиционную программу республики с целью определения источника финансирования.

Отдельное внимание было уделено строительству канализационного коллектора города Махачкалы. Малик Баглиев сообщил, что его строительство проводится в два этапа. По первому этапу уже ожидается постановление Правительства РЖ «Об утверждении схемы территориального планирования Махачкалинской агломерации». Второй этап предполагает определение источника финансирования.

Для реализации проекта канализационного коллектора привлечены специалисты ВЭБ РФ, совместно с которыми изучена проектная документация, предстоит изучение ими старого и нового проектов с целью получения дополнительной экспертизы.

Сообщается, что часть финансирования на реализацию проекта поступит из Минстроя РФ, после чего будет предоставлен помесячный план работ. Предполагается, что данный вопрос будет решаться путем привлечения французской компании.