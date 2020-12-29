Обеспечение безопасности несовершеннолетних

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых.

Необходимо подавать детям собственный пример правильного поведения в быту, на улицах и дорогах.

Наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, во дворах. Этому способствует, в том числе отсутствие должного контроля со стороны взрослых.

Чтобы не подвергать жизни детей опасности, надо помнить ряд правил и условий при организации их отдыха с родителями, родственниками, друзьями:

Нужно формировать у детей навыки обеспечения личной безопасности;

проводить с детьми индивидуальные беседы, объясняя важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь;

решать проблему свободного времени детей;

постоянно быть в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролировать место пребывания детей;

не разрешать разговаривать с незнакомыми людьми. Объяснить ребёнку, что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред;

чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучить детей правилам дорожного движения, научить их быть предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте;

проявлять осторожность и соблюдать все требования безопасности, находясь с детьми на игровой или спортивной площадке;

Помнить, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять.

В Агульском районе круглый год принимаются меры безопасности несовершеннолетних детей, которые особо усиленны в период праздников, в том числе и новогодних.

В детских садах муниципалитета, в целях недопущения заражения новой коронавирусной инфекцией, сопровождающих родителей дальше фойе не пускают. Детям проводят дезинфекцию рук.

Представители МЧС проводят разъяснительную работу среди школьников и детей дошкольного возраста в плане противопожарной безопасности в учебных заведениях и на дому. Разъясняют детям, как обезопасить себя во время запуска праздничных фейерверков.

Сотрудники ОМВД по Агульскому району в целях профилактики детского травматизма на дорогах и в автотранспорте проводят разъяснительную беседу с несовершеннолетними и с владельцами автотранспорта. Во всех школах муниципалитета были проведены уроки по соблюдению правил дорожного движения для детей. Автовладельцам напоминают при перевозке детей о необходимости наличия детских удерживающих кресел.

Для профилактики коронавирусной инфекции праздничные мероприятия во всех школьных и дошкольных учреждениях проводятся с ограниченным количеством детей и дистанционно.

Уважаемые родители!

• Убедитесь, что ваши дети знают телефон полиции, скорой помощи, пожарной службы, адрес.

• Научите правилам безопасности дома и на улице.

• Если возникла необходимость оставить ребенка на время одного в доме, прежде чем уйти, проверьте, выключен ли газ, электроприборы.

• Всегда знайте, где ваши дети, и они пусть всегда знают, где вы.

• Научите ребенка в случае, если он потерялся, ждать вас в том месте, где вы расстались, и никуда не уходить ни с кем, ни под каким предлогом.

• Всегда записывайте адреса и телефоны всех друзей вашего ребенка, а также телефоны (рабочие и мобильные) их родителей.

• Помните, именно ВЫ в ответе за жизнь своего ребенка!