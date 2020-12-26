Об информировании о возможных мошеннических действиях с лекарственными средствами

Минюст России обратился с просьбой через региональные средства массовой информации организовать работу по информированию граждан о возможном совершении мошеннических действий с лекарственными средствами. В Министерство юстиции Российской Федерации из различных субъектов Российской Федерации поступают многочисленные обращения граждан о приобретении ими фальсифицированных лекарственных средств.

В своих заявлениях граждане указывают, что являются потерпевшими по уголовным делам и просят предоставить бесплатного адвоката для представления их интересов в качестве потерпевших в уголовном судопроизводстве (образцы таких обращений приводятся в приложении). В качестве приложений к заявлениям граждане приобщают копии паспортов, банковских карт, медицинских справок, кассовых чеков, подтверждающие факт перевода денежных средств в адрес неизвестных лиц через различные платежные системы, в том числе позволяющие сохранить анонимность получателя. Информация о возможных мошеннических действиях при обороте фальсифицированных лекарственных средств была размещена в 2019 году на официальном сайте Минюста России и территориальных органов Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Со своей стороны, Минюст России неоднократно обращался по данному вопросу в МВД России, Следственный комитет Российской Федерации и Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Вместе с тем поток поступающих в Минюст России подобного рода обращений не снижается, наблюдается тенденция к увеличению их количества.

Контактное лицо в Министерстве юстиции Российской Федерации: Савина Елена Алексеевна, начальник отдела по вопросам адвокатуры, бесплатной правовой помощи и правового просвещения Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой, тел.: (910) 483-40-83.