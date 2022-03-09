Политика

О событиях на Украине 5 марта

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Минобороны России объявило о режиме тишины на Украине и об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи. В Киеве заметили сотрудников американских частных военных компаний.

О режиме тишины Минобороны сообщило журналистам утром 5 марта.

«Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — сказали в ведомстве.

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Там добавили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

Кроме того, в Минобороны рассказали о ходе спецоперации ВС РФ. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, с начала спецоперации уничтожены более 2000 военных объектов Украины.

«Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил; 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 61 радиолокационная станция. Уничтожены 66 самолетов на земле и 16 самолетов в воздухе, 708 танков и других боевых бронированных машин, 74 реактивных систем залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 505 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 56 беспилотных летательных аппаратов», — добавил Конашенков.

Он также рассказал об уничтожении ПТРК Javelin и NLAW, предоставленных Украине США и Великобританией.

«За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомира, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW», — заявил Конашенков.

Он также сообщил о продвижении ВС РФ и Народных милиций ДНР и ЛНР.

«Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики за ночь продвинулись на 27 километров. Взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка», — заявил он.

Подразделения российских Вооруженных Сил ведут наступательные действия широким фронтом и взяли 10 населенных пунктов под контроль, отметил Конашенков.

 

«За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты Приображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка», — заявил он.

Тем временем на Украине сохраняется напряжённая обстановка. При этом власти страны заняты не столько решением гуманитарных проблем, сколько набором тех, кто готов воевать за существующий режим.

Американские ЧВК в Киеве, мытарства наёмников из Нигерии.

В субботу, 5 марта, Τelegram-канал «Милитарист» распространил снятое в Киеве видео.

«Киев из окна автомобиля американской ЧВК Forward Observations Group. Обращает внимание расстрелянный автобус, причём явно самими украинцами», — указывалось в публикации канала.

О присутствии этих наёмников в Киеве ранее сообщали и западные источники.

«На Украине есть спецподразделение — небольшое, но чрезвычайно подготовленное <…> Это члены Forward Observations Group — группы контрактников, специализирующейся на поддержке операций маневровых подразделений. Это отставные сотрудники спецподразделений преимущественно из США и Канады», — указывалось в публикации итальянского портала Diffesa e Sicurezza от 4 марта.

Там же была размещена фотография наёмников. Лица их были скрыты.

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В тот же день — пятницу, 4 марта — американское издание Sahara Reporters, специализирующееся на новостях из Африки, преимущественно из Нигерии, сообщило о вербовке украинским посольством в Нигерии наёмников. Последним при этом выдвинули требование: уплатить сбор в размере 580 тыс. наир (около $1 тыс.).

Как пояснил изданию второй секретарь украинского посольства Богдан Солтыс, эти деньги нужны на билеты и оформление визы.

Такое требование возмутило наёмников. Так, один из бывших нигерийских военных, пришедший в украинское посольство в поисках контракта, назвал сумму неприемлемой.

«Они сказали, что мы должны предоставить доказательства военного опыта, паспорта и $1 тыс. на билеты и прочее. Требования в размере $1 тыс. слишком высоки», — отметил военный, назвавшийся Адиквой.

Он также рассказал, что за участие в боях на Украине нигерийцам предлагают $3,3 тыс. в месяц.

«Я хочу поехать на Украину, потому что я военный. Я воевал в Либерии. Я воевал в Сьерра-Леоне. Я был в составе 33-го батальона. Когда я работал в ООН в Косово, меня обучали украинские солдаты тому, как стрелять и управлять танками и БТР. Я могу вести их очень хорошо», — отметил нигериец.

Пока украинское правительство тратит деньги на наёмников со всего мира, украинские города приближаются к гуманитарной катастрофе. При этом украинские чиновники препятствуют в получении жителями гуманитарной помощи даже подчас в тех населённых пунктах, которые заняты ВС РФ.

Кроме того, украинские националисты всячески препятствуют выходу населения городов по гуманитарным коридорам.

Что в Мариуполе?

Власти Мариуполя заявили: режим тишины в городе устанавливается с 10:00 до 17:00 по Москве. С 12:00 начинается эвакуация мирного населения города.

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«Эвакуация населения будет происходить из трех локаций муниципальными автобусами. Также, следуя маршруту гуманитарного коридора в период тишины, можно будет выехать из города на личном транспорте», — указывалось в сообщении администрации Мариуполя.

Всего будет несколько этапов эвакуации на протяжении нескольких дней для того, чтобы каждый желающий мог выехать.

В то же время, глава ДНР Денис Пушилин заявил: он допускает, что украинские националисты могут нарушить режим тишины.

Украинские националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины и гуманитарных коридорах, есть риск, что процесс будет перечеркнут, отметил Пушилин. Он также заявил, что из-за информационной блокады жители Мариуполя не знают о коридорах. ДНР прилагает все усилия для информирования мариупольцев.

Примечательно, что 4 марта сообщалось о боях между националистами и Вооружёнными силами Украины в Мариуполе. Последние выпустили ракету «Точка-У» по расположению бойцов «Азова» — те отказывались подчиняться армейскому командованию.

«Мы стоим! Восточный форпост никто не собирается покидать», — заявил в ночь на 5 марта закомандира полка «Азов» Святослав Паламар, известный под позывным Калина.

Также в ночь на 5 марта правозащитница из Хельсинки Оксана Челышева у себя на странице в Facebook опубликовала открытое письмо в ООН, в котором предупредила о провокации в Мариуполе.

«Я только что получила мирных жителей Мариуполя достоверную информацию о том, что направление Мариуполь — Мангуш также не может быть выходом из города для мирных жителей, так как «Азов» заминировал Мелекинскую трассу», — заявил Челышева.

Она процитировала сообщения местных жителей.

«Одна из тех, кто обратился ко мне, рассказывает: «Сейчас моя сестра тоже подтвердила. У неё дача на Белосарайской Косе и она связалась там с соседями. Выехать не могут, все заминировали». Она говорит мне: «Дядя говорил ещё во вторник, когда увидел на трассе машины разбитые, что видел мины, но я не обратила внимание тогда на это«», — отметила она.

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Как заявил на утреннем брифинге генерал-майор Конашенков, националисты в Мариуполе оборудовали свои позиции в школах и детских садах.

«По вошедшим в город подразделениям Народной милиции (ДНР. — Ред.) боевики нацбатальонов «Азов» и «Айдар» ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах», — отметил представитель Минобороны РФ.

Остаётся лишь надеяться на то, что эвакуация из Мариуполя и Волновахи пройдёт без инцидентов.

Обстановка в Донбассе по-прежнему напряжённая.

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