О сельском труженике Магомеде Исаеве

Исаев Магомедганипа Курбанович родился 26.02.1977 года в сел. Гурбуки Карабудахкентского района РД.

Свою трудовую деятельность начал в 1993 году после окончания Гурбукинской средней школы чабаном в колхозе «имени Карабудагова» Карабудахкентского района.

М. Исаев в 1995-1997 годах проходил военную службу в рядах российской армии, после которой вернулся на прежнюю работу. В начале 2009 года перешел на работу в КФХ «Гурбуки», где продолжает трудиться и по сей день. С этого периода и по настоящее время он предан родной земле, где под его ответственностью в хозяйстве находятся стадо овец численностью почти в 2 тысячи голов.

Отметим, что КФХ «Гурбуки» ежегодно добивается высоких настригов шерсти с одной овцы более 3 кг, сохраняют 103 ягнят на 100 овцематок. Каждый год хозяйство реализует 22-25 тонн мяса МРС, баранчиков и ярок, что позволяет значительно улучшить экономическое благосостояние хозяйства.

М. Исаев награжден почетными грамотами Карабудахкентского района.

Руководитель КФХ «Гурбуки» Магомедзакир Нухов отмечает дисциплинированность, работоспособность, порядочность чабана Исаева Магомедганипа Курбановича.