О проведении Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

Минцифры РФ сообщает о проведении XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия».

Конкурс проводится с 2003 года в целях привлечения молодежи к участию в развитии российских регионов, городов и сел. Конкурс вошел в состав президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В 2021 году конкурс проводится в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 года №182 «о проведении в Российской Федерации года науки технологий» и приурочен к 60-летию со дня полета Ю.А.Гагарина в космос.

Перечень номинаций Конкурса охватывает весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий, включая образование, социальную сферу, инновации, ЖКХ, малый бизнес, сельское хозяйство.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 12 мая 2021 г. С Положением Конкурса можно ознакомиться на сайте www.moyastrana.ru/.

Контактное лицо по организационным вопросам: Турлаков Дмитрий Геннадиевич, руководитель исполнительной дирекции конкурса,

тел.: (499)993-72-23, (926)469-62-17, e-mail: orgkomitet@moyastrana.ru