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О проведении 8-го Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы-2022»

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В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-
исторического наследия России, Организаторы конкурса проводят Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы» на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-
патриотического содержания.

Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф

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