Культура

О просветительской акции «Казачий диктант – 2022»

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В рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества с целью пропаганды изучения истории, традиций, обычаев российского казачества среди населения России, а также членов войсковых казачьих обществ Российской Федерации, казачьей молодежи, учащихся системы непрерывного образования казачества и общественных казачьих объединений в период с 8 по 10 декабря 2022 года Всероссийское казачье общество при поддержке Федерального агентства по делам национальностей проводит Всероссийскую патриотическую общественно-просветительскую акцию «Казачий диктант – 2022» (далее – Диктант) в онлайн формате.

Основными целями проведения Диктанта являются:
— пропаганда изучения истории, традиций, обычаев российского казачества среди населения России, а также членов войсковых казачьих обществ Российской Федерации, участников Союза казачьей молодежи России и общественных казачьих объединений;
— сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и духовных ценностей российского казачества.

Участниками Диктанта в 2021 году стало более 167 000 человек изо всех регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В связи с изложенным прошу вас поддержать проведение Диктанта, а также оказать информационную поддержку мероприятию.
Контактное информация: координатор проведения Диктанта – главный специалист отдела по патриотическому воспитанию, развитию казачьего образования и традиционной казачьей культуры Всероссийского казачьего общества, Булатова Марина Михайловна тел. +7 (495) 249-03-26, эл. почта: patriot-vsko@mail.ru.

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