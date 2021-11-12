О проекте «Доска Почета наставников России»

В качестве инструмента немонетарной поддержки трудовых коллективов предприятий России в условиях пандемии COVID-19, НП «Центральный Институт Труда» создан проект «Доска Почета наставников России» (далее – Доска Почета). Проект запущен в апреле 2020 года и уже вырос в общероссийскую акцию. Число предприятий, представивших своих наставников для размещения на «Доске Почета наставников России» постоянно растет. Сегодня на Доске Почета представлены фотопортреты наставников 537 предприятий из 71 региона России.

На Доске Почета 4 раздела: «Производственная сфера», «Социальная сфера», «Регионы», «Наставники-напарники».

Участие в проекте бесплатное для всех. Понадобится рекомендательное письмо за подписью одного из руководителей предприятия, фотопортрет наставника и его Согласие на обработку персональных данных, с целью размещения фотопортрета на Доске Почета, которые можно прислать в электронном виде на адрес cit@cit-not.ru

Правила оформления Заявки для размещения фотопортретов наставников на «Доске Почета наставников России», а также подробная информация размещены на сайте https://www.cit.org.ru/.