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О направлении СПЭБ для оказания помощи Республике Дагестан

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Роспотребнадзором направлена в Республику Дагестан специализированная противоэпидемическая бригада Ставропольского противочумного института.
Это мобильная лаборатория на базе автошасси, оснащенная самым современным оборудованием, включая диагностику новой коронавирусной инфекции.

В составе бригады ведущие специалисты Ставропольского противочумного института, имеющие большой опыт работы, в том числе на вспышках опасных инфекций, всего 12 человек.

В задачи бригады кроме обеспечения диагностических исследований входит оказание практической помощи медицинским организациям Республики Дагестан для обеспечения биологической безопасности работы.

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