О конкурсе «Новая Звезда»

Телеканал «НТК ЗВЕЗДА» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации приступил к съёмкам Всероссийского конкурса «Новая Звезда — 2021».

«Новая Звезда» — это масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители 85 субъектов Российской Федерации. Главная цель проекта «Новая Звезда» — найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие каждого из регионов России.

На проекте Республику Дагестан представляет Кихов Гаджи-Рабадан Шапиевич.

Начиная с первого эфира программы, телезрители путём СМС-голосования смогут поддержать представителя своего региона независимо от того, прошел ли он в финал по версии членов жюри или нет. Более подробная информация о датах проведения голосования на сайте телеканала: https://tvzvezda.ru.

Даты эфиров:

— еженедельно с 17 апреля 2021 года,

— финал конкурса — 13 и 14 июня 2021 года.

Вручение призов будет проходить 14 июня 2021 года.

Кроме того, при поддержке Министерства обороны Российской Федерации телеканал «НТК ЗВЕЗДА» также запускает кастинг Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» 2022.

Даты проведения онлайн кастинга: с 17 апреля по 1 мая 2021 года.

Более подробная информация об участниках конкурса и правилах подачи заявок указана на официальном сайте телеканала https://tvzvezda.ru и в официальной группе конкурса в ВК: https://vk.com/newstartv.

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