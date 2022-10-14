О Конкурсе «Мой Дагестан»

Дагестанская Молодежная Патриотическая Платформа «Мой Дагестан» – это конкурс оригинальных видеороликов, подготовленных молодёжью от 14 до 25 лет, направленный на укрепление межэтнического и межконфессионального единства подрастающего поколения.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1 – Лучший видеоряд на тему: «Я-Патриот».

2 — Лучший видеоряд на тему: «У дружбы нет границ».

3 — Лучший видеоряд на тему: «Туризм-выбор молодых».

Победители, занявшие 1, 2 и 3 место по каждому этапу, будут награждены дипломами и ценными подарками от ГБУ РД «Президент-комплекс».

Конкурс проводится с целью формирования у молодого поколения активной гражданской позиции посредством творческой деятельности, развития интереса к изучению истории и культуры, традиций родного края, а также с целью использования инновационных цифровых технологий в ходе создания проектов.

Положение о конкурсе ДМПП «Мой Дагестан» с описанием условий размещено на сайте ГБУ РД «Президент-комплекс» gbupk.ru – вкладка «Дом дружбы».

По всем вопросам обращаться по телефону +7(8722) 51-74-98 или на почту pkdomdrujbi@mail.ru